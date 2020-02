Einlaufkinder müssen fürs Händchenhalten zahlen

So soll etwa West Ham bis zu 830 Euro für das sogenannte „Mascot Package“ verlangt haben. Und das, obwohl der Ex-Klub von ÖFB-Star Marko Arnautovic jährlich rund 139 Millionen Euro nur durch die Verwertung der TV-Rechte kassiert. Aber auch bei Konkurrent Norwich City werden bis zu 600 Euro - so man mit dem Kapitän aufs Feld will - fällig. Um als Einlaufkind eines anderen Spielers eine Chance zu haben, reichen 499 Euro.