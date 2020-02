ÖVP-Schredder-Affäre: Alle Vorwürfe vom Tisch

Der Montag ist innenpolitisch im Zeichen der heimischen Justiz gestanden. Nach der „Aussprache“ zwischen Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Ministerin Alma Zadic (Grüne) und hochrangigen Justiz-Vertretern (siehe Video oben) ging insbesondere Kurz in Medienstatements und Interviews auf einige aktuelle Justiz-Themen ein - und ließ am Abend in der „ZiB 2“ aufhorchen: Das Verfahren gegen einen seiner Mitarbeiter in der sogenannten Schredder-Affäre sei mittlerweile eingestellt worden.