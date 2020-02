Halbfinal-Endspiel hat Beigeschmack

Die Freude über das vorweggenommene Finale hält sich in Grenzen. Auch, wenn das weder in Salzburg noch in Linz jemand so sagen will: „Es war unausweichlich, dass wir irgendwann auf Salzburg treffen“, drückt’s LASK-Verteidiger Trauner sehr diplomatisch aus. Sein Coach Ismaël hält fest: „Die Auslosung hat uns ein vorgezogenes Finale beschert. Für alle hier ist es ein großes Highlight. Wir nehmen die Challenge um den Aufstieg ins Finale mit Salzburg an!