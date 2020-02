Jahresbilanz: 2019 weniger Fälschungen im Umlauf

Die gute Nachricht zuerst: Die Zahl der Blüten geht im ganzen Land zurück. Im Burgenland wurden im letzten Jahr insgesamt 193 Fälschungen entdeckt. Die Schadenssumme hielt sich mit 13.180 Euro in Grenzen. Zum Vergleich: In der Bundeshauptstadt entstand ein Schaden in der Höhe von 261.145 Euro.