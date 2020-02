Landtag blickt auf viel Arbeit zurück

Bevor es so weit ist, blicken die Direktorin des Landtages, Elisabeth Neuhold, und die Präsidentin, Verena Dunst, auf die in wenigen Tagen endende Gesetzgebungsperiode zurück. Die Bilanz kann sich sehen lassen. Insgesamt fanden 62 Sitzungen statt, die mit 703 Tagesordnungspunkten ausgelastet waren - Regierungserklärungen, Aktuelle Stunden und einiges mehr inbegriffen. In 47 Fragestunden beantworteten die Mitglieder der Landesregierung mehr als 270 mündliche Anfragen der Abgeordneten. 73 Beschlüsse wurden gefasst. Thematisch umfangreich gestalteten sich 12 Aktuelle Stunden. Zur Sprache kamen Schwerpunkte wie „Dem Burgenland in der EU eine sichere Zukunft geben“ (FP), „Leistung muss sich lohnen“ (VP) oder „Pflege und Betreuung neu denken“ (SP).