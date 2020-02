Hoffen auf das Traumlos „Wacker“

Dass Thomas Mayer zum finalen Schuss antrat und bombensicher traf, setzte der Dramaturgie dieser Cupschlacht das Happy End auf. Denn der quirlige Kämpfer, der über 120 Minuten unermüdlich rackerte, schoss in der Verlängerug das Traumtor des Tages. Per Bogenlampe, die sich über Wattens-Keeper Philipp Oswald ins Tor senkte, traf er in der Verlängerung (99.) zur 2:1-Führung. Da war der Einzug unter die letzten Vier bereits in Griffweite.