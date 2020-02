Aus für Kraftwerk an der Oberen Isel

Aufatmen bei Naturschützern! Nach jahrelangem Tauziehen ist in der Vorwoche die Entscheidung für die Zurückweisung des Kraftwerks Obere Isel gefallen. Das begräbt die Bebauungspläne am geschützten Gletscherfluss endgültig. Der WWF will jetzt, dass Fluss und Natura 2000-Region dauerhaft abgesichert werden.