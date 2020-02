Wahl-Eklat: Deutsche „Groko“ vor Zerreißprobe

Die Ministerpräsidenten-Wahl im Bundesland Thüringen hat ein politisches Beben in Deutschland verursacht (siehe Video oben). Nach der überraschenden Wahl des FDP-Kandidaten Thomas Kemmerich mit den Stimmen der AfD wurde der Druck so groß, dass Kemmerich bereits am Tag danach seinen Rücktritt erklärte. Welche Auswirkungen aber hat der Eklat auf die große Koalition in Berlin? Die Spitzen von Union und SPD im Bund wollen über Konsequenzen in einem Koalitionsausschuss beraten. Darauf habe man sich auf SPD-Initiative hin verständigt, sagte Parteichef Norbert Walter-Borjans am Donnerstag.