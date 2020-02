FDP-Ministerpräsident tritt nach 24 Stunden ab

Auch Parteiausschluss Kemmerichs wurde diskutiert

Dass es nun so schnell zum Rücktritt kam, soll nicht nur am Druck von Lindner, sondern auch an den Worten von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gelegen sein. Sie sagte am Donnerstag am Rande ihres Südafrika-Besuchs, die Wahl Kemmerichs sei „ein schlechter Tag für die Demokratie“ gewesen. Laut Online-Berichten der deutschen „Bild“ soll zwischendurch auch ein möglicher Parteiausschluss Kemmerichs im Raum gestanden sein. Diesen hätte allerdings ein Schiedsgericht in Thüringen entscheiden müssen, hieß es laut „Bild“ aus der FDP-Führung.