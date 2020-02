Merkel: „Ein schlechter Tag für die Demokratie“

Olaf Scholz (SPD): „Abgekartete Sache“

Finanzminister Olaf Scholz (SPD) hatte sich noch am Mittwoch in die Causa eingeschaltet und die Wahl Kemmerichs als „abgekartete Sache“ bezeichnet. Das deutsche Digitalmagazin „Business Insider“ schrieb am Donnerstag, dass der Bundes-FDP-Chef Christian Lindner im Voraus grünes Licht für die Wahlunterstützung seines Kandidaten durch die AfD erteilt hätte. Kemmerich habe am Montagabend mit Lindner telefoniert. Der offizielle FDP-Twitter Account widersprach diesen Berichten in der Zwischenzeit und stellte fest, dass Lindner zu keinem Zeitpunkt einer Kooperation mit der AfD zugestimmt hätte.