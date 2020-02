Häftling zündete Matratze an, weil er sauer war

Der Zellenbrand in der Justizanstalt Mittersteig in Wien-Margareten vom vergangenen Sonntagabend scheint geklärt: Laut Polizei wurde ein 46 Jahre alter Häftling ausgeforscht, der eine Matratze angezündet haben soll. Bei dem Feuer erlitten drei Beamte Rauchgasvergiftungen, als sie Häftlinge aus dem betroffenen Bereich in Sicherheit brachten.