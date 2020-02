250.000 Euro Schaden in Justizanstalt Mittersteig

250.000 Euro Schaden und bis auf Weiteres kein Normalbetrieb möglich - so lautet die vorläufige Bilanz nach dem Vollbrand einer Gefängniszelle in der Justizanstalt Mittersteig in Wien-Margareten. Wie berichtet, hatten am Sonntagabend Flammen aus einer Zelle geschlagen, nachdem eine Matratze in Brand gesteckt worden war. 49 Häftlinge wurden in die Justizanstalt Josefstadt verlegt.