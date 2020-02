Alle krank: Kindergarten zu

„Dass es so schlimm ist, das haben wir bisher noch nie gehabt. Es ist wirklich extrem“, berichtet Richard Frank, Bürgermeister von Klingenbach. Im Kindergarten der Grenzgemeinde fanden sich in der Vorwoche nur mehr leere Stühle. Von den 35 Kindern waren beinahe alle von Grippe, Masern sowie einer Infektionskrankheit erwischt worden. „Es waren nur noch zwei Kinder übrig, die sich nicht infiziert hatten“, sagt Frank. Diese habe man im Hort untergebracht. Der Kindergarten sei daraufhin tagelang geschlossen gewesen. „Da keine Kinder da waren“, so der Ortschef. Er vermutet, dass sich die Kleinen bei den Kindermaskenbällen angesteckt haben und es deswegen zu dem massenhaften Ausbruch gekommen ist.