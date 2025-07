Dorfwirtshaus der Gemeinde kurz vor der Eröffnung

Erfahrene Gastro-Familie

Die zwei Schwestern und ihre Angehörigen gelten als erfahrene Gastro-Familie, die unter anderem die Südwindschenke auf dem Campingplatz in Oggau lange erfolgreich geführt hat. „Die Familie war von Anfang an in unsere Planungen eingebunden und brachte ihr Know-how ein“, merkt der Bürgermeister an. Das Dorfwirtshaus wird den Namen Vinifera, Weinrebe auf Lateinisch, tragen.