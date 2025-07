So rettet man sich aus einem sinkenden Auto

Doch auch vorausschauendes Fahren und das Akzeptieren von Sperren bei Hochwassersituationen sei unbedingt nötig, so der Verkehrsklub – ebenso bereits überfluteten Straßen oder Unterführungen nicht zu befahren, so die Warnung. „Die größte Gefahr ist, zu glauben, es werde schon nichts passieren – oder man könne im Ernstfall einfach die Tür öffnen und aussteigen“, warnt der ÖAMTC-Experte. „Aber genau das funktioniert in den allermeisten Fällen nicht.“