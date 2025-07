Wie diese Alm ohne Bauern bewirtschaftet wird

Der Grund: „Das ist in den vergangenen Jahrzehnten passiert. Die Eigentümer wohnen alle in der Stadt Hermagor, waren damals klein strukturiert, die Auflagen wurden immer schlimmer und mit der Zeit wurden immer mehr Flächen hergegeben“, erklärt er weiter und spricht das Bauernsterben an. „Doch ohne Landwirte und dem Vieh gehen die Almen verloren, durch ihre Bewegung und das Abgrasen bleiben die Almwiesen nämlich erhalten“, betont er.