Studie empfiehlt Pfandsystem für Einwegflaschen

Bis 2029 müssen laut einer EU-Richtlinie mindestens 90 Prozent der 1,6 Milliarden in Österreich verkauften Kunststoff-Getränkeflaschen getrennt gesammelt und recycelt werden. Eine nun vorgelegte Studie, die im Vorjahr von Ex-Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) in Auftrag gegeben und am Freitag veröffentlicht wurde, spricht sich klar für die Einführung eines Pfandsystems auf Einwegflaschen aus. Dies sei die kostengünstigste Variante, nur so könne die Sammelquote erreicht werden und dem Littering (dem achtlosen Wegwerfen) effektiv entgegengewirkt werden, heißt es.