Kaum noch Pfandflaschen in Supermärkten zu finden

Akuten Nachholbedarf ortet Greenpeace nach einem Öko-Check in den Regalen der heimischen Supermärkte. Demnach stehen Getränke in Plastikflaschen in der ersten Reihe, während Mehrwegflaschen nur von Konsumenten mit gewissem Umweltspürsinn zu finden sind. So ziemlich einzige Ausnahme: Bier!