Der Traum vom Eis wird wahr

Nun steht fest, wohin die nicht benötigten Mittel für das SAK-Flutlicht hinfließen: in den Volksgarten. Die Stadt Salzburg wird den Großteil der 650.000 Euro in eine neue, „bis dato in Salzburg nicht angebotene Winter-Attraktion“ investieren. Wie diese „dritte Eisfläche“ aussehen wird, das will die Stadtpolitik bald bekannt geben. Erfüllt sich Salzburg den Traum vom Eis nach Wiener Vorbild?