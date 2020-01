Was Familien beim Reisen mit Kindern wichtig ist

„Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen“, so der zum geflügelten Wort gewordene Satz des deutschen Dichters Matthias Claudius (1740 - 1815) aus „Urian‘s Reise um die Welt“. Was österreichischen Familien bereits vor und während der Reise wichtig oder für sie gar Voraussetzung ist, wurde nun in einer Studie erhoben.