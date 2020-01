Bird schluckt europäischen E-Scooter-Anbieter Circ

Der kalifornische E-Scooter-Anbieter Bird schluckt den europäischen Konkurrenten Circ mit Sitz in Berlin. Mit dem Zusammenschluss erweitere man das Europageschäft um mehr als 300 zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter „für den nachhaltigen und sicheren Betrieb in Städten“, so Bird in einer Mitteilung.