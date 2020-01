Raiffeisen: Zwei Filialen schließen

Wie die Raiffeisenbezirkbank Güssing mitteilt, werden die Filialen in Bocksdorf und Neuberg am 21. Februar das letzte Mal öffnen. An den verbleibenden Standorten soll die Beratung ausgeweitet werden. Begründet wird der Schritt mit gesetzlichen Vorgaben und einem geänderten Kundenverhalten.