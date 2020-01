Hundewelpe von Passantin aus eisigem Park gerettet

Eine Passantin hat am Samstagnachmittag im Arthaberpark in Wien-Favoriten einen jungen, zitternden Chihuahua gefunden und in der Polizeiinspektion Van-der-Nüll-Gasse abgegeben. Laut Polizeisprecherin Irina Steirer hatte die Frau keinen potenziellen Besitzer in der Nähe der kleinen Hündin entdeckt. So nahm sie sie - wohl auch angesichts der eiskalten Witterung - mit.