„Twinna“: Österreich bekommt erstes weibliches Eis

Österreich bekommt sein erstes dezidiert weibliches Eis - und zwar in der Form der „Twinna“, der Schwester des legendären „Twinni“. „Sämtliche Eisvarianten in Österreich sind entweder ein ,Der‘ oder ein ,Das‘. Eine ,Die‘ gab es einfach nicht“, hieß es in einer Aussendung von Eskimo.