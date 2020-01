Polizeipferde bekommen bei Lipizzanern „Asyl“

Drei Pferde bereits vor Ort

Elisabeth Köstinger, Ministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus, sowie die Leiterin der Hofreitschule, Sonja Klima, haben zusammen mit Cobra-Chef Bernhard Treibenreif am Sonntag bereits drei Pferde in Heldenberg in Empfang genommen. Die übrigen sechs Tiere werden in nächsten zwei Wochen überstellt.