Harry und Meghan könnten „die neuen Obamas“ sein

Geht es nach Cuban, so habe das Paar jede Menge Karriere-Möglichkeiten um Geld zu verdienen, fernab von royalen Diensten. „Es wäre so einfach, Produkte und Projekte unter ihrem Namen zu entwickeln, mit ihnen zusammen und um sie herum“, meint Cuban in der„Fox“-Spezialsendung „Harry & Meghan“. Diese Produkte seien sehr gut vermarktbar und würde das Paar in der Show „Shark Tank“ kommen, würde er ohne nachzudenken sofort investieren - egal worum es gehen würde.