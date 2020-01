„Er sammelte Geld für ein Pensions-Geschenk“

Der Abgeordnete Peter Haubner aus Salzburg leckt sich die Lippen. Den Blick hat er auf Geldscheine gerichtet. Mit den Daumen blättert er durch das Bündel. So weit, so gut. Dumm nur, dass die Szene mitten in einer Parlamentssitzung stattfindet - und dass Videos davon im Netz landen und auf ORF zu sehen sind.