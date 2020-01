Streit über zu laute Musik endet mit Messerattacke

Ein Streit unter Nachbarn wegen zu lauter Musik hat am Dienstagabend im obersteirischen St. Michael zu einer Messerattacke geführt: Ein 50-jähriger Ungar griff mit einem Messer einen 41-jährigen Landsmann an und verletzte ihn. Insgesamt waren vier Männer am Tumult beteiligt, alle waren schwer betrunken.