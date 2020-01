Sakellaropoulou wird Präsidentin Griechenlands

Wahl Sakellaropoulous hat großen symbolischgen Stellenwert

Das griechische Staatsoberhaupt hat rein repräsentative Aufgaben, doch ist die Wahl der Richterin zur Präsidentin in einem Land, in dem Frauen immer noch stark diskriminiert werden, von großem symbolischem Wert. Zur ihrer Ernennung gratulierte umgehend auch EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, die im Vorjahr zur ersten Frau an der Spitze der EU-Behörde gewählt wurde. „Griechenland geht weiter in eine neue Ära der Gleichberechtigung“, twitterte von der Leyen.