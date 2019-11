Von der Leyens EU-Kommission ist endlich startklar

Das EU-Parlament hat am Mittwoch in Straßburg die neue EU-Kommission unter Ursula von der Leyen bestätigt. 707 der 751 Abgeordneten nahmen an der Abstimmung teil, 461 stimmten für das Kollegium, 157 dagegen, 89 Mandatare enthielten sich. Damit die Kommission mit einem Monat Verspätung am 1. Dezember antreten kann, war eine einfache Mehrheit nötig. Österreich ist zum dritten Mal durch Johannes Hahn vertreten, diesmal in der Funktion des Budgetkommissars.