Marcel Hirschers rasantes Comeback in Kitzbühel

Bei der Frage, ob er sich vorstellen könnte, eines Tages an der Rallye Dakar mitzumachen wie sein guter Freund Matthias Walkner, blieb der mehrfache Ski-Gesamtweltcupsieger vage: „Es ist auf jeden Fall reizvoll, aber man hat auch heuer die tragischen Konsequenzen und Folgen gesehen, die in diesem Sport passieren können. Reiz und Risiko liegen bei der Rallye Dakar wohl so knapp beieinander, wie sonst in keiner anderen Sportart. Von daher bleibt es derweilen noch bei einer minimalen Liebäugelei.“