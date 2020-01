Kardinal Schönborn darf nicht in Pension gehen

Kardinal Christoph Schönborn wird - trotz erlittenen Lungeninfarkts - noch nicht in Pension gehen: Der Wiener Erzbischof, der am 22. Jänner seinen 75. Geburtstag feiern wird, hatte im Oktober des vergangenen Jahres sein Rücktrittsgesuch eingereicht. Papst Franziskus möchte allerdings, dass er sein Amt weiterhin bekleidet, hieß es am Dienstag. Die Entscheidung war allgemein erwartet worden.