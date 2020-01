Wiener Flughafen 2019 mit neuem Passagierrekord

Die Flughafen-Wien-Gruppe blickt auf ein starkes Jahr zurück und erwartet für heuer eine Steigerung des Umsatzes auf 870 Millionen Euro. Im Vorjahr verzeichnete die Gruppe inklusive der Beteiligungen Malta und Kosice (Slowakei) ein Plus beim Passagieraufkommen von 15 Prozent auf 39,5 Millionen Reisende. In Wien erreichte das Unternehmen, an dem die Stadt Wien und das Land Niederösterreich wesentliche Anteile halten, sogar einen Passagierrekord mit 31,7 Millionen Fluggästen.