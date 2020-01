Matts Zwischenfälle: „Da kann ich nur mehr lachen“

Die Seuche klebt Michael Matt weiter hartnäckig an den Skiern. „Diese Serie an Zwischenfällen, da kann ich fast nur mehr lachen“, kann es der Vize-Weltmeister und Olympia-Dritte kaum fassen. Gestern im Wengen-Slalom: Ski überkreuzt, Ausfall im ersten Durchgang. „Das ist mir in einem Rennen überhaupt noch nie passiert. Aber wenn’s nicht läuft, dann kommt auch so ein Blödsinn daher.“ Was jetzt? „Na ja, aufhören kann ich mit 26 Jahren noch nicht“, fand Michi schnell seinen Schmäh wieder. „Irgendwann, hoffentlich bald, werd ich wissen, warum das alles passiert derzeit.“ Hoffentlich folgt die „Auflösung“ des Rätsels schon in Kitzbühel und Schladming!