Fourcade siegt ++ Österreicher abgeschlagen

Der Franzose Martin Fourcade hat beim Biathlon-Weltcup in Ruhpolding nach Sprint und Staffel auch die Verfolgung am Sonntag gewonnen. Der siebenfache Weltcupsieger feierte nach 12,5 km und Treffern bei allen 20 Schüssen seinen fünften Saisonsieg. Sein Landsmann Quentin Fillon Maillet lag 17,6 Sekunden zurück, er vergab seine Chance mit dem einzigen Fehler im dritten Schießen. Die Österreicher mussten nach dem Sprint am Donnerstag ein weiteres schlechtes Resultat hinnehmen. Kein Athlet platzierte sich in den Top-20.