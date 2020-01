140 Punkte! ÖSV-Mädels siegen mit Rekord-Vorsprung

2. Einzelbewerb am Sonntag

Am Sonntag (8 Uhr MEZ) folgt für die Damen in Japan zum Abschluss noch ein zweiter Einzelbewerb in Zao, bevor die Damen am Montag nach zwei Wochen in Japan wieder die Heimreise antreten. Der nächste Damen-Weltcup folgt kommende Woche in Rasnov in Rumänien.