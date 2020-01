Auftaktsieg! Deutsche gegen Weißrussland souverän

Deutschlands Handballer sind mit einem klaren Sieg in die Hauptrunde der EM gestartet. Am Donnerstag setzte sich die DHB-Auswahl gegen Außenseiter Weißrussland mit 31:23 (18:11) durch und zog in der Gruppe-I-Tabelle punktemäßig mit Österreich (je 2) gleich. In Führung liegt Spanien, das Tschechien 31:25 besiegte, mit vier Zählern vor den punktegleichen Kroaten nach deren 27:23 gegen Österreich.