Rückkehrer bei Heimrennen schon auf dem Podest

Während der Weltcuptross weiterzog, nun in der Schweiz (Herren) und in Italien (Damen) haltmacht, ging‘s auf unterer Ebene auch nach dem Damen-Slalom in Flachau in Salzburg weiter. Bei den FIS-Bewerben in Filzmoos und St. Michael im Lungau präsentierten sich die heimischen Asse auch in guter Form, gab‘s zwei Heimsiege und einen zweiten Platz zu verbuchen.