Ja! Natürlich sparte 1000 Tonnen Plastik ein

„Unser Motto lautet: So viel Verpackung wie nötig – so wenig wie möglich“, so Hörmer, die schon 2011 begonnen hat, Plastik sukzessive zu reduzieren. Allein bei Obst und Gemüse habe Ja! Natürlich seit damals insgesamt rund 1000 Tonnen Plastik eingespart. Das entspreche einem CO2-Wert von 440 Weltumrundungen in einem Durchschnitts-Pkw oder der Pflanzung von fast 700.000 Bäumen. Hörmer: „Wo immer es geht, bieten wir Obst und Gemüse lose und ohne Verpackung an.“