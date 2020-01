Mysteriöse Probleme bei Franz: „Ist nicht lustig“

54 Pünktchen sammelte Franz bisher in dieser Saison. Platz 70 im Gesamt-Weltcup ist für einen begnadeten Skifahrer wie ihn natürlich „unter aller Wildsau“. Und jetzt stehen die Klassiker in Wengen (längste Abfahrt der Welt) und Kitzbühel (hier brach sich Max vor einem Jahr die Ferse) vor der Türe. Genau dort muss man eigentlich topfit und vollgepumpt mit Selbstvertrauen sein. „Ich weiß, dass ich das Skifahren nicht verlernt habe“, lässt sich der 30-Jährige nicht entmutigen. „Weitermachen! Und wieder ein gutes Gefühl am Ski aufbauen.“