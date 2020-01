Vlhova: „Freundinnen werden wir wohl keine mehr!“

Kein Waffenstillstand im Krieg der Slalom-Prinzessinnen! Petra Vlhova wurde am Dienstag in Flachau erneut zur Slalom-Prinzessin der Nacht, ihrer Rivalin Mikaela Shiffrin blieben nur Rang drei, etliche Tränen und kaum verhohlener Ärger über die tolle Form der Slowakin. "Freundinnen werden wir wohl nicht mehr“, so Vlhova. Das nächste Duell steigt Samstag beim Riesentorlauf in Sestriere.