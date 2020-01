„Hitler“ grüßt aus Beiwagen - Polizist schaut zu

Ähnlicher Fall in München

Erst zum Jahreswechsel hatte ein ähnlicher Fall in München für Aufsehen gesorgt. Ein Mann aus Österreich war als Hitler verkleidet durch die bayrische Landeshauptstadt marschiert. Der Mann hatte bereits 2017 für Aufregung gesorgt, als er in Hitlers Geburtsort Braunau am Inn vor dessen Geburtshaus mit Hitler-Bärtchen und Seitenscheitel herumging und sich dabei mit Passanten fotografieren ließ.