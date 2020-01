Von Ibiza zur DAÖ: Welche Chancen hat Strache?

„Juristisch hängt noch viel in der Luft“

Ähnlich sieht es Politologe Thomas Hofer, der noch auf einen anderen Punkt verweist: „Bei Strache hängt in juristischer Hinsicht noch viel in der Luft.“ Strache könnte sich womöglich nicht im Gemeinderat, sondern im Wiener Landesgericht wiederfinden.