Polizist stirbt nach Einsatz gegen Verbrecherbande

Im Einsatz gegen eine Verbrecherbande ist in Frankreich ein Polizist tödlich verletzt worden. Der 45-Jährige wurde bei einem Raubüberfall in einem Vorort von Lyon von einem Lieferwagen angefahren. Laut dem französischen Innenminister Christophe Castaner traf der Fahrer den Polizisten am späten Freitagabend vorsätzlich, bevor er flüchtete, wie der Politiker bei der Eröffnung einer Bürgerversammlung zum Thema Innere Sicherheit sagte.