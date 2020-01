EU-Kommissar Hahn will höhere Beiträge Österreichs

Kogler für bisherige Regelung, Kompromiss aber möglich

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) hatte erst am Donnerstag Unterstützung für die Position der Beamtenregierung und der türkis-blauen Vorgängerregierung beim EU-Budget signalisiert - nämlich für den mehrjährigen Finanzrahmen der Europäischen Union für die Jahre 2021 bis 2027 maximal ein Prozent der Wirtschaftsleistung ausgeben zu wollen. Einen Kompromiss „mit dem die Grünen sehr gut leben können“ schließt der Vizekanzler aber nicht aus: „Schauen wir was am Schluss rauskommt“, so Kogler gegenüber Ö1.