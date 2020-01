Trump an Iran: „Haben tödliche, mächtige Waffen“

Nachdem der Iran als Vergeltung für die gezielte Tötung des iranischen Generals Kassem Soleimani in der Nacht auf Mittwoch US-Ziele im Irak mit Raketen angegriffen hatte, wartete die Welt gespannt auf die Reaktion von US-Präsident Donald Trump. Der erklärte am Mittwoch bei einer Rede im Weißen Haus in Washington, der Angriff habe keine Todesopfer gefordert, kündigte aber Sanktionen gegen den Iran an.