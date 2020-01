Die wichtigsten Autos auf der CES in Las Vegas

Uber-copter von Hyundai

Apropos Luft: Hyundai will sich zukünftig nicht mehr nur auf die Straße beschränken, sondern stellt auf der CES ein Hubschrauber-artiges Lufttaxi vor. Den elektrisch betriebenen S-A1 haben sich die Koreaner allerdings nicht alleine ausgedacht, sondern zusammen mit dem Fahrdienstleister Uber. Der bietet derzeit schon in New York einen Helikopter-Shuttle zwischen dem Flughafen JFK und Manhattan an, und will in einigen Jahren bis zu vier Passagiere mit dem Hyundai-Flieger rund 500 Meter über der Erde transportieren - zunächst noch mit einem Piloten am Steuer, später sogar autonom.