OnePlus zeigt Smartphone mit „unsichtbarer Kamera“

Eben noch da, im nächsten Moment schon wieder weg: Mit dem Concept One hat der chinesische Hersteller OnePlus das laut eigenen Angaben erste Smartphone mit sogenanntem elektrochromen Glas vorgestellt. Dadurch könne es seine Transparenz ändern und mit einer „unsichtbaren Kamera“ arbeiten, so das Unternehmen in einer Mitteilung. Wie der Name jedoch bereits erahnen lässt, handelt es sich bei dem Smartphone bislang lediglich um ein Konzept.