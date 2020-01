Morddrohung an Polizisten: „Sicherungshaft“ nötig?

Polizisten mit dem Umbringen bedroht

Laut Polizei hat der 18-jährige Asylwerber - es gilt die Unschuldsvermutung - am 3. Jänner unbekümmert in einem Halte- und Parkverbot in Wien-Fünfhaus sein Auto auf dem Gehsteig abgestellt. Und nachdem der Alkotest 1,35 Promille ergeben hatte, habe sich der Mann „gegenüber den Polizisten aggressiv verhalten, diese beschimpft und mit dem Umbringen bedroht“.