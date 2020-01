2000 Jahre alten Markttisch in Jerusalem entdeckt

Israelische Archäologen haben in einer Ausgrabungsstätte in Jerusalem einen antiken Markttisch entdeckt. Der aus Stein gehauene Tisch diente zur Abmessung von Flüssigkeiten und belegt die Abhaltung von Märkten in der Nähe des Tempelbergs vor rund 2000 Jahren, wie einer der Leiter der Ausgrabung, Ari Levy, am Montag bei der Vorstellung des Gegenstands sagte.